УНИКС на выезде уступил «Реалу»

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ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв команде Дэвида Блатта В матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб «Дарюшшафака» нанес поражение ЦСКА со счетом 91:83 (30:18, 19:19,24:20, 18:26)

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«Дарушафака» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:15 (мск) Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между «Дарушафакой» и ЦСКА.