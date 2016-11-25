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УНИКС на выезде уступил «Реалу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и казанским УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 89:75 в пользу «Реала».

В составе победителей самым результативным стал Фелипе Рейес, который набрал 16 очков. У УНИКСа 19 очков в активе Артем Параховского.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице. УНИКС на последнем, 16-м месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

9-й тур

Матч

Реал - УНИКС - 89:75

Состав

Реал: Рейес (16), Льюль (14), Фернандес (12), Кэррол (11), Хантер (10)

УНИКС: Параховский (19), Лэнгфорд (13), Банич (12), Колом (10)

Место и дата

24 ноября 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция



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