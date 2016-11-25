УНИКС на выезде уступил «Реалу»
Матч регулярного чемпионата баскетбольной
Евролиги между мадридским «Реалом» и казанским УНИКСом завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 89:75 в пользу «Реала».
В составе победителей самым результативным стал
Фелипе Рейес, который набрал 16 очков. У УНИКСа 19 очков в активе Артем
Параховского.
«Реал» занимает второе место в турнирной
таблице. УНИКС на последнем, 16-м месте.
Евролига. Регулярный
чемпионат
9-й тур
Матч
Состав
Реал: Рейес (16), Льюль (14), Фернандес (12), Кэррол (11), Хантер (10)
УНИКС: Параховский (19), Лэнгфорд (13), Банич (12), Колом (10)
Место и дата
24 ноября 23:00, Барклайкард Арена, Онлайн-трансляция
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