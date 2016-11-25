Станислав Черчесов: Сказал Игнашевичу, что может наступить момент, когда он будет нужен сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может вернуться в команду.

«Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен», - приводит слова Черчесова «МК».

37-летний Сергей Игнашевич провел 120 матчей за сборную России. Он объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.