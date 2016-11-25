Станислав Черчесов: Сказал Игнашевичу, что может наступить момент, когда он будет нужен сборной
Главный тренер сборной России Станислав
Черчесов не исключил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может вернуться в
команду.
«Сергей Игнашевич говорил о
завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент,
когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и
так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те,
кому он нужен», - приводит слова Черчесова «МК».
37-летний Сергей Игнашевич
провел 120 матчей за сборную России. Он объявил о завершении карьеры в сборной
после Евро-2016.
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