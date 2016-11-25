Одил Ахмедов: Игра у «Краснодара» не получилась

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«У всех команд бывает спад. Сегодня игра не получилась. Играем в неделю два раза, всё-таки сказалась усталость, но и «Зальцбург» хорошо сыграл. С «Зенитом» будет другая игра, постараемся восстановиться. На плей-офф руководство задачи не ставило, но задача всегда одна — идти вперед», — цитирует Ахмедова «Чемпионат.com».

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча.

В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.

В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

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