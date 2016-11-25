Виталий Калешин: «Зенит» играл хорошо, а «Краснодар» - плохо. Надеюсь, в воскресенье будет по-другому

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Не скажу, что нас перебегали. Мы просто часто ошибались в простых ситуациях, и противник этим воспользовался, но я считаю, что главное — это евровесна, мы идем дальше. На разборах мы видели, что они видоизменили свою игру, они очень сильные, а мы не смогли сегодня показать хорошей игры.

Оценивая результат на групповом этапе, «пятерку» поставить нельзя, ведь мы вышли со второго места. Были шероховатости, как, например, сегодня. Но «четверку» заслужили. «Зенит» сегодня играл хорошо, поэтому и выиграл, а мы играли плохо. Надеюсь, в воскресенье все будет наоборот» — цитирует Калешина «Чемпионат.com».

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка. В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

Лига Европы

Групповой этап

5-й тур