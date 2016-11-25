Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Калешин: «Зенит» играл хорошо, а «Краснодар» - плохо. Надеюсь, в воскресенье будет по-другому

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Не скажу, что нас перебегали. Мы просто часто ошибались в простых ситуациях, и противник этим воспользовался, но я считаю, что главное — это евровесна, мы идем дальше. На разборах мы видели, что они видоизменили свою игру, они очень сильные, а мы не смогли сегодня показать хорошей игры.

Оценивая результат на групповом этапе, «пятерку» поставить нельзя, ведь мы вышли со второго места. Были шероховатости, как, например, сегодня. Но «четверку» заслужили. «Зенит» сегодня играл хорошо, поэтому и выиграл, а мы играли плохо. Надеюсь, в воскресенье все будет наоборот» — цитирует Калешина «Чемпионат.com».

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка. В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

Лига Европы
Групповой этап
5-й тур

Матч

Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)

Голы

Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов

Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур

Предупреждения:

Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Галицкий: У нас сегодня не получилась игра, извинитеПрезидент «Краснодара» Сергей Галицкий извинился за игру команды в матче против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Одил Ахмедов: Игра у «Краснодара» не получиласьПолузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Лига Европы. «Зенит» победил «Маккаби», «Краснодар» и «Зальцбург» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.АЗ обыграл «Дандолк» и вышел на второе место в группе, где выступает «Зенит»Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Дандолком» и АЗ завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу клуба из Алкмара.«Атлетик» обыграл «Сассуоло» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги ЕвропыМатч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Атлетиком» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Атлетика».Голы Руни и Маты помогли «МЮ» обыграть «Фейеноорд»Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «МЮ».Хет-трик Джеко помог «Роме» обыграть чешскую «Викторию»Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между римской «Ромой» и чешской «Викторией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».Станимир Стойлов: «Астана» заслуженно победила АПОЭЛ, показав волю и характерГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.Юрий Вернидуб: «Заря» попытается обыграть «Манчестер Юнайтед» и помочь «Фенербахче» пройти дальшеГлавный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Дик Адвокат: В перерыве я поговорил с командой, и второй тайм был очень хорошимГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Игорь Шалимов: Это худшая наша игра из последних трехГлавный тренер «Краснодара» подвел итоги встречи с «Зальцбургом» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.Оскар Гарсия: У «Краснодара» был всего один шанс забить, который он с успехом реализовалГлавный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия подвел итоги встречи с «Краснодаром» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге Европы«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге ЕвропыПосле пятой победы зенитовцы говорили без энтузиазма, а единственным русскоговорящим в микст-зоне был белорус Филипенко.Когда весна придет, узналиКогда весна придет, узнали«Краснодар» добился ничьей в матче с «Зальцбургом» (1:1) и благодаря победе «Шальке» над «Ниццей» оформил путевку в плей-офф Лиги Европы.«Спарта» обыграла «Саутгемптон», Караваев отыграл весь матч«Спарта» обыграла «Саутгемптон», Караваев отыграл весь матчВ матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спарта» дома обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0.Постарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги ЕвропыПостарались себя не терять. Как «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы«Краснодар» вырвал у «Зальцбуга» тяжелую ничью и вышел в весенний этап Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» – «Фейенорд». ОнлайнВ четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и голландский «Фейенорд».Голы Коноплянки и Аого принесли победу «Шальке» в матче с «Ниццей»Голы Коноплянки и Аого принесли победу «Шальке» в матче с «Ниццей»В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» на своем поле обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.«Слован» разгромил «Карабах», Комличенко сделал дубльВ четверг чешский «Слован» из переиграл азербайджанский «Карабах» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «У Нисы» в городе Либерец и закончился со счетом 3:0.«Шахтер» разгромил «Коньяспор» в матче Лиги ЕвропыВ четверг «Шахтер» уверено переиграл «Коньяспор» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «Металлист» в городе Харьков и закончился со счетом 4:0.

Зальцбург
Зальцбургкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Виталий Калешин
Виталий Калешинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение