Молодежное первенство. 15-й тур. «Терек» - «Спартак», ЦСКА – «Рубин» и другие матчи
Результаты матчей 15-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
15-й тур
Матч
Место и дата
25 ноября 11:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 ноября 13:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 ноября 13:30, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 ноября 16:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
25 ноября 16:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 12:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Томь (мол)
Место и дата
26 ноября 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 15:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
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