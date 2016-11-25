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РФПЛ. 15-й тур. «Уфа» - «Оренбург» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 15-го тура чемпионат России.

РФПЛ

15-й тур

Матч

Уфа - Оренбург

Место и дата

25 ноября 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Амкар - Арсенал

Место и дата

26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

Матч

ЦСКА - Рубин

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - Урал

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Спартак

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Крылья Советов - Томь

Место и дата

27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

Ростов - Анжи

Место и дата

27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Зенит

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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