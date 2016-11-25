РФПЛ. 15-й тур. «Уфа» - «Оренбург» и другие матчи
Результаты матчей 15-го тура чемпионат России.
РФПЛ
15-й тур
Матч
Место и дата
25 ноября 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически