Сергей Галицкий: У нас сегодня не получилась игра, извините
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий
извинился за игру команды в матче против «Зальцбурга» в пятом туре группового
турнира Лиги Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«У нас сегодня не получилась игра, извините», - написал Галицкий в своем твиттере.
У нас сегодня не получилась игра,извините.— Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 24 ноября 2016 г.
Счет
в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий
хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут
до конца матча.
В
параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.
«Шальке»
с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» -
четыре, у «Ниццы» - три очка.
В
следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а
австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с
«Шальке».
Лига
Европы
Групповой этап
5-й тур
Матч
Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)
Голы
Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур
Предупреждения:
Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция