Сергей Галицкий: У нас сегодня не получилась игра, извините

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий извинился за игру команды в матче против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«У нас сегодня не получилась игра, извините», - написал Галицкий в своем твиттере.

У нас сегодня не получилась игра,извините. — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) 24 ноября 2016 г.

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча.

В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.

В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

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