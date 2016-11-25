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НБА. «Бостон» - «Сан-Антонио», «Кливленд» - «Даллас» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Сан-Антонио

Место и дата

25 ноября 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Орландо - Вашингтон

Место и дата

26 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Клипперс

Место и дата

26 ноября 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция

Матч

Кливленд - Даллас

Место и дата

26 ноября 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Йорк - Шарлотт

Место и дата

26 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Чикаго

Место и дата

26 ноября 03:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Милуоки - Торонто

Место и дата

26 ноября 04:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Юта - Атланта

Место и дата

26 ноября 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Мемфис - Майами

Место и дата

26 ноября 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Индиана - Бруклин

Место и дата

26 ноября 04:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция

Матч

Денвер - Оклахома

Место и дата

26 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Финикс - Миннесота

Место и дата

26 ноября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Портленд - Нью-Орлеан

Место и дата

26 ноября 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Лейкерс - Голден Стэйт

Место и дата

26 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сакраменто - Хьюстон

Место и дата

26 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция

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