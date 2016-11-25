НБА. «Бостон» - «Сан-Антонио», «Кливленд» - «Даллас» и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
25 ноября 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 03:00, Эмвэй Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 03:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 03:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 04:00, Брэдли Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 04:00, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 04:00, ФедЭкс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 04:00, Банкерс Лайф Филдхауз, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 05:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 06:30, ARCO Арена, Онлайн-трансляция