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Примера. 13-й тур. «Эйбар» - «Бетис» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании.

Примера

13-й тур

Матч

Эйбар - Бетис

Место и дата

25 ноября 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Малага - Депортиво

Место и дата

26 ноября 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Спортинг

Место и дата

26 ноября 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Эспаньол - Леганес

Место и дата

26 ноября 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Севилья - Валенсия

Место и дата

26 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Алавес

Место и дата

27 ноября 14:00, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Атлетико

Место и дата

27 ноября 18:15, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Гранада

Место и дата

27 ноября 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Барселона

Место и дата

27 ноября 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Атлетик

Место и дата

28 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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