Примера. 13-й тур. «Эйбар» - «Бетис» и другие матчи
Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании.
Примера
13-й тур
Матч
Место и дата
25 ноября 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 14:00, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 18:15, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
28 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
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