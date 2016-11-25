Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лига 1. 14-й тур. «Ренн» - «Тулуза» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 14-го тура чемпионата Франции.

Лига 1

14-й тур

Матч

Ренн - Тулуза

Место и дата

25 ноября 22:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

Матч

Монако - Марсель

Место и дата

26 ноября 19:10, Луи II, Онлайн-трансляция

Матч

Монпелье - Нанси

Место и дата

26 ноября 22:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

Матч

Бордо - Дижон

Место и дата

26 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

Матч

Кан - Генгам

Место и дата

26 ноября 22:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

Матч

Нант - Лилль

Место и дата

26 ноября 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

Матч

Метц - Лорьян

Место и дата

26 ноября 22:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

Матч

Анже - Сент-Этьен

Место и дата

27 ноября 17:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

Матч

Ницца - Бастия

Место и дата

27 ноября 19:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Матч

Лион - ПСЖ

Место и дата

27 ноября 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в ШвецииНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.Лига 1. 13-й тур. «Генгам» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» уступил «Ницце» и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Франции.«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и вернулась на первое место в Лиге 1В матче 13-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0.«Марсель» обыграл «Кан»Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».«Генгам» и «Бордо» сыграли вничьюМатч 13-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Ренн» и «Анже» сыграли вничьюМатч 13-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом»Матч 13-го тура между «ПСЖ» и «Нантом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».«Лилль» дома уступил «Лиону»Футболисты «Лилля» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону».«Монако» обыграл «Лорьян» и вышел на первое место в чемпионате ФранцииМатч 13-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».«Интер» нашел замену Хамесу в «ПСЖ»Руководство «Интера» продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.Месси без «Барсы»: «Манчестер Сити», Аргентина или Китай?Месси без «Барсы»: «Манчестер Сити», Аргентина или Китай?Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной». Рассказываем, куда отправится нападающий, если решит уехать из Испании.«Ювентус» претендует на защитника Рикарду ПерейруЗащитник «Ниццы» Рикарду Перейра интересен «Ювентусу» и может продолжить карьеру в клубе из Турина.«Марсель» интересуется АзмуномНападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.Маркиньос: Месси – лучший игрок мира, у него необыкновенный дриблингЗащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Маркиньос после матча отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) высказался об игре форварда Лионеля Месси и возвращении в сборную его одноклубника Тиаго Силвы.Агент Тиаго Силвы: Я не разговаривал с «Ювентусом»Агент защитника «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы Пауло Тоньетто заявил, что не ведет переговоры о переходе 32-летнего бразильца в «Ювентус».Манджукич намерен покинуть «Ювентус» в январе, «ПСЖ» и «Тоттенхэм» претендуют на игрокаФорвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.Карраско может заменить Хесе в «ПСЖ»Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Унаи Эмери недоволен выступлением полузащитника Хесе Родригеса, который прибыл в команду из мадридского «Реала» минувшим летом.Верратти согласился покинуть «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрокаПолузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Марио Балотелли: Посоветовал Сахо покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Ниццу»Итальянский форвард «Ниццы» Марио Балотелли советует своему бывшему одноклубнику по «Ливерпулю» Мамаду Сако присоединиться к французскому клубу.

Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение