Лига 1. 14-й тур. «Ренн» - «Тулуза» и другие матчи
Результаты
матчей 14-го тура чемпионата Франции.
Лига
1
14-й тур
Матч
Место и дата
25 ноября 22:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 19:10, Луи II, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 22:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 22:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 22:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 17:00, Жан Буэн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 19:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 22:45, Жерлан, Онлайн-трансляция
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