Лига 1. 14-й тур. «Ренн» - «Тулуза» и другие матчи

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Лига 1. 13-й тур. «Генгам» и «Бордо» сыграли вничью, «Сент-Этьен» уступил «Ницце» и другие матчи Результаты матчей 13-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и вернулась на первое место в Лиге 1 В матче 13-го тура чемпионата Франции «Ницца» на выезде обыграла «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

«Марсель» обыграл «Кан» Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».

«Генгам» и «Бордо» сыграли вничью Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

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Голы Ди Марии и Хесе принесли «ПСЖ» победу над «Нантом» Матч 13-го тура между «ПСЖ» и «Нантом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».

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Месси без «Барсы»: «Манчестер Сити», Аргентина или Китай? Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной». Рассказываем, куда отправится нападающий, если решит уехать из Испании.

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