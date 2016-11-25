Юрий Семин: Не советую Алексею Миранчуку гнаться за деньгами
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тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе
полузащитника команды Алексея Миранчука в «Спартак». Он отметил, что советует
футболисту не гнаться за деньгами.
«Будь я на его месте, сделал бы все, чтобы
остаться, – в клубе он со школы, мама на «Локомотиве» работала. К нему
замечательно относятся, в него верят. Но решение Алексей должен принять сам. Да,
где-то могут предложить немного больше денег. Но что будет потом? Поэтому
советую не гнаться за ними», - цитирует Семина «СЭ».
Ранее
сообщалось, что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не
нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.
Напомним,
что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника
сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант
продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть
вероятность перехода и в европейский клуб.
Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года.
Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста
смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока
контракта останется полгода.
В
нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же
за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.
Напомним,
также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива»
Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании
контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.