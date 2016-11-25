Юрий Семин: Не советую Алексею Миранчуку гнаться за деньгами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Спартак». Он отметил, что советует футболисту не гнаться за деньгами.



«Будь я на его месте, сделал бы все, чтобы остаться, – в клубе он со школы, мама на «Локомотиве» работала. К нему замечательно относятся, в него верят. Но решение Алексей должен принять сам. Да, где-то могут предложить немного больше денег. Но что будет потом? Поэтому советую не гнаться за ними», - цитирует Семина «СЭ».

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.