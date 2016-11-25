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Маркус Вайнцирль: «Шальке» заслужил победу

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Сегодня мы заслужили победу. Я доволен добытым результатом и пятой подряд победой в Лиге Европы. Нам удалось открыть счет в очень нужный момент, а второй гол в концовке снял все вопросы о победителе. Мы уверенно сыграли в обороне и не позволили лидеру французского чемпионата создавать голевых ситуаций у своих ворот. Особенно хочу отметить сегодня Тило Керера, Бернарда Текпетея, Фабиана Реезе и Дониса Авдияйя. Опытные игроки нашей команды поддерживали и помогали им. Я рад, что наше молодое поколение успешно развивается и превращается во взрослых игроков. Это идет на пользу всей команде.

Победа вселяет в нас все больше уверенности в собственных силах и воодушевляет перед грядущим матчем бундеслиги с «Дармштадтом». Надеюсь, мы продолжим успешную серию. О перспективах Майера и Бенталеба принять участия в ближайшей игре пока рано что-то говорить. Макс снова травмировал голеностоп, а у Набиля возможен перелом носа. Точные диагнозы станут известны позже. Конечно, мы надеемся на лучшее», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Евгений Коноплянка, его партнер по команде Деннис Аого удвоил преимущество немецкой команды, забив за десять минут до конца встречи.

В параллельном матче группы I «Краснодар» сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка. Немцы и россияне обеспечили себе участие в плей-офф.

В следующем туре европейского турнира команда из Гельзенкирхена 8 декабря на выезде сыграет с «Зальцбургом», а «Ницца» в этот же день примет «Краснодар».

Лига Европы

Групповой этап

5-й тур

Матч

Шальке 04 - Ницца - 2:0 (0:0)

Место и дата

24 ноября 21:00, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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