Люсьен Фавр: В матче с «Шальке» «Ницце» не хватило терпения и выдержки

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Мы потеряли все шансы на дальнейшую борьбу. Этот матч мы проиграли еще перед стартовым свистком. Мы проиграли в первом матче «Шальке», были разгромлены «Краснодаром». После такого очень тяжело настроится.

В сегодняшнем матче нам не хватило терпения и выдержки. В последних играх мы показывали хорошие результаты, но это нам не помогло. Еще до матча мы знали, что не можем рассчитывать на помощь некоторых игроков.

На ближайшие три с половиной недели они выбыли и пропустят восемь матчей. Это огромная потеря для нас. Те игроки, которые заменили их на поле, хорошо справились со своим заданием. Даже, несмотря на то, что некоторые из них совсем молодые», - цитирует Фавра официальный сайт «Шальке»

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Евгений Коноплянка, его партнер по команде Деннис Аого удвоил преимущество немецкой команды, забив за десять минут до конца встречи. В параллельном матче группы I «Краснодар» сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка. Немцы и россияне обеспечили себе участие в плей-офф. В следующем туре европейского турнира команда из Гельзенкирхена 8 декабря на выезде сыграет с «Зальцбургом», а «Ницца» в этот же день примет «Краснодар».

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