Андреас Гранквист: «Зальцбург» переиграл «Краснодар» во всех компонентах

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Мы допускали много ошибок. «Зальцбург» переиграл нас во всех компонентах - и в атаке, и в защите. Тем не менее, после пропущенного гола мы не расклеились и продолжили играть в наш футбол. Нам удалось завершить матч вничью.

Понятно, что мы должны играть лучше, это не наш уровень. Мы устали после этой игры. Большинство игроков сильнее устали морально, чем физически. Нам нужно хорошо отдохнуть, потому что впереди матч с «Зенитом», - цитирует Гранквиста «СЭ».

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча.

В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.

В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

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