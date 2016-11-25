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Александр Бубнов: «Краснодар» выглядел очень слабо, им просто повезло

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Краснодар» внезапно задал серьезную загадку. В определяющем для себя домашнем матче подопечные Игоря Шалимова выглядели очень слабо. «Зальцбург» был лучше заряжен на борьбу, действовал быстрее, создал много моментов, забирал подборы и выигрывал единоборства. Надо признать, что «Краснодару» просто повезло отыграться в концовке, ведь, исходя из увиденного, он должен был проиграть. Стечение обстоятельств, что у Виталия Калешина не вышла нацеленная подача, мяч полетел по удачной траектории, ударился в штангу, да ещё и отскочил к Федору Смолову. Нужно еще, к слову, посмотреть повтор — не находился ли Калешин в офсайде.

Посредственно выглядела вся команда в целом и персоналии в отдельности. В первом тайме с треском провалилась средняя линия, а в особенности Маурисио Перрейра, Жоазиньо и Одил Ахмедов, обычно надёжная оборона пожарила и допускала детские ошибки, даже Станислав Крицюк чудил на последнем рубеже. Маленький плюсик можно поставить разве что Смолову, который по определению находится не в лучшем состоянии после перенесённой травмы, но забил второй гол во второй встрече после возвращения, к тому же очень важный», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

Лига Европы
Групповой этап
5-й тур

Матч

Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)

Голы

Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов

Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур

Предупреждения:

Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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