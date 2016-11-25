Александр Бубнов: «Краснодар» выглядел очень слабо, им просто повезло
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после
матча пятого тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». Напомним,
что матч завершился вничью (1:1).
«Краснодар» внезапно задал серьезную загадку. В определяющем для себя
домашнем матче подопечные Игоря Шалимова выглядели
очень слабо. «Зальцбург» был
лучше заряжен на борьбу, действовал быстрее, создал много моментов,
забирал подборы и выигрывал единоборства. Надо признать, что «Краснодару»
просто повезло отыграться в концовке, ведь, исходя из увиденного,
он должен был проиграть. Стечение обстоятельств, что у Виталия
Калешина не вышла нацеленная подача, мяч полетел по удачной
траектории, ударился в штангу, да ещё и отскочил к Федору Смолову. Нужно еще, к слову, посмотреть
повтор — не находился ли Калешин в офсайде.
Посредственно выглядела вся команда в целом и персоналии в отдельности. В первом тайме с треском провалилась средняя линия, а в особенности Маурисио Перрейра, Жоазиньо и Одил Ахмедов, обычно надёжная оборона пожарила и допускала детские ошибки, даже Станислав Крицюк чудил на последнем рубеже. Маленький плюсик можно поставить разве что Смолову, который по определению находится не в лучшем состоянии после перенесённой травмы, но забил второй гол во второй встрече после возвращения, к тому же очень важный», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.
«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».
Лига Европы
Групповой этап
5-й тур
Матч
Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)
Голы
Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур
Предупреждения:
Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция