Александр Бубнов: «Зенит» обыграл «Маккаби» при не очень качественной игре
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после
матча пятого тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби». Напомним, что «Зенит»
победил со счетом 2:0.
«При
не очень качественной игре «Зенит» добился
победного результата, хотя с турнирной точки зрения он петербуржцам
и не требовался. Матч против «Маккаби» являлся подготовкой
к ответственной встрече чемпионата с «Краснодаром». Премьер-лига
на данном отрезке вне всяких сомнений приоритетна. Важно, что «Зенит»
не включал против израильтян максимальные скорости, сохранил силы, при
этом добился значимой с психологической точки зрения победы.
С «Краснодаром» подопечные Луческу смогут действовать с большей интенсивностью, в более высоком темпе. Впрочем, «Зенит» всё же находится не в оптимальных функциональных кондициях, да и качество игры оставляет вопросы, в первую очередь, в плане обороны. «Маккаби» отличиться не удалось, но моменты у гостей были. Потому на протяжении почти всей встречи Луческу выглядел обеспокоенным», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков. Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».
После
пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с
четырьмя очками идет на третьем мест
Лига Европы
Групповой этап
5-й тур
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция