Александр Бубнов: «Зенит» обыграл «Маккаби» при не очень качественной игре

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.

«При не очень качественной игре «Зенит» добился победного результата, хотя с турнирной точки зрения он петербуржцам и не требовался. Матч против «Маккаби» являлся подготовкой к ответственной встрече чемпионата с «Краснодаром». Премьер-лига на данном отрезке вне всяких сомнений приоритетна. Важно, что «Зенит» не включал против израильтян максимальные скорости, сохранил силы, при этом добился значимой с психологической точки зрения победы.

С «Краснодаром» подопечные Луческу смогут действовать с большей интенсивностью, в более высоком темпе. Впрочем, «Зенит» всё же находится не в оптимальных функциональных кондициях, да и качество игры оставляет вопросы, в первую очередь, в плане обороны. «Маккаби» отличиться не удалось, но моменты у гостей были. Потому на протяжении почти всей встречи Луческу выглядел обеспокоенным», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков. Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».

После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем мест

Лига Европы

Групповой этап

5-й тур