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Александр Бубнов: «Зенит» обыграл «Маккаби» при не очень качественной игре

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.

«При не очень качественной игре «Зенит» добился победного результата, хотя с турнирной точки зрения он петербуржцам и не требовался. Матч против «Маккаби» являлся подготовкой к ответственной встрече чемпионата с «Краснодаром». Премьер-лига на данном отрезке вне всяких сомнений приоритетна. Важно, что «Зенит» не включал против израильтян максимальные скорости, сохранил силы, при этом добился значимой с психологической точки зрения победы.

С «Краснодаром» подопечные Луческу смогут действовать с большей интенсивностью, в более высоком темпе. Впрочем, «Зенит» всё же находится не в оптимальных функциональных кондициях, да и качество игры оставляет вопросы, в первую очередь, в плане обороны. «Маккаби» отличиться не удалось, но моменты у гостей были. Потому на протяжении почти всей встречи Луческу выглядел обеспокоенным», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков. Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».

После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем мест

Лига Европы
Групповой этап
5-й тур

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)

Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат

Предупреждения:

Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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