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«Монреаль» дома обыграл «Каролину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Каролиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 – в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Эндрю Шоу и Макс Пачиоретти. У «Каролины» гол в активе Элиаса Линдхольма. «Монреаля» в этом матче на лед выходили россияне Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов. Результативными действиями они не отметились.

«Монреаль» набрал 32 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У «Каролины» 20 очков и 12-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Каролина - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Линдхольм (Раск, Песке), 10:32 (0:1). Шоу (Деарнэ, Хьюдон), 12:08 (1:1). Пачиоретти (Плеканец, Галлахер), 40:14 (2:1).

Место и дата

25 ноября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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