«Монреаль» дома обыграл «Каролину»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Каролиной» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 – в пользу «Монреаля».
В
составе победителей отличились Эндрю Шоу и Макс Пачиоретти. У «Каролины» гол в
активе Элиаса Линдхольма. «Монреаля» в этом матче на лед выходили россияне
Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов. Результативными действиями
они не отметились.
«Монреаль»
набрал 32 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У «Каролины» 20
очков и 12-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Каролина - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Линдхольм (Раск, Песке), 10:32 (0:1). Шоу (Деарнэ, Хьюдон), 12:08 (1:1). Пачиоретти (Плеканец, Галлахер), 40:14 (2:1).
Место и дата
25 ноября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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