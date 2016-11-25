«Монреаль» дома обыграл «Каролину»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Каролиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 2:1 – в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Эндрю Шоу и Макс Пачиоретти. У «Каролины» гол в активе Элиаса Линдхольма. «Монреаля» в этом матче на лед выходили россияне Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов. Результативными действиями они не отметились.

«Монреаль» набрал 32 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У «Каролины» 20 очков и 12-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат