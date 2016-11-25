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Жозе Моуринью: Мхитарян сыграл очень хорошо, это важно для его уверенности

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Фейеноорда» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Я доволен и игрой, и результатом. Как я говорил перед матчем, хорошая игра без результата – это плохо, но это дает вам будущее. Хороший результат с плохой игрой – это счастливый момент, но не счастливое будущее. На этот раз мы сыграли хорошо. Мы всегда говорили, что хотим успешно выступить в Лиге Европы. Нам нужны были четыре очка, теперь нам достаточно одного.

Мхитарян заслужил теплый прием от болельщиков, потому что он очень хорошо сыграл. Он все время прибавлял до тех пор, пока не устал, и я решил, что настало время заменить его. Это важно для его уверенности. Теперь он продолжит адаптироваться в команде и постарается показать игру такого же качества в премьер-лиге», - цитирует Моуринью официальный сайт «МЮ».

Матч

Манчестер Юнайтед - Фейеноорд - 4:0 (1:0)

Голы

Руни 34 (1:0). Мата 69 (2:0). Джонс 75 (3:0 - автогол). Лингард 90 (4:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Блинд, Шоу, Погба, Мата (Рэшфорд, 71), Мхитарян (Лингард, 81), Валенсия, Кэррик, Ибрагимович, Руни (Депай, 81)

Фейеноорд: Джонс, Нелом, ван дер Хейден, Тапиа, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра (Гюлден, 78), Даммерс, Кюйт (Бергейс, 61), Элиа, Йоргенсен (Крамер, 73)

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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