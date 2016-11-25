Сергей Карякин: Карлсен играл хорошо, я ничего не смог сделать

Российский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями после десятой партии матча за шахматную корону против Магнуса Карлсена. Напомним, что он проиграл эту партию черными.

«Это была интересная игра, с большим количеством интересных идей. Я не хотел проигрывать, но иногда так бывает. Карлсен играл хорошо, я ничего не смог с этим сделать», - цитирует Карякина tv2.no.

После десяти партий счет в матче вновь стал равным – 5:5.

Если после 12 партий счет будет равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.