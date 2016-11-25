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Сергей Карякин: Карлсен играл хорошо, я ничего не смог сделать

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Российский шахматист Сергей Карякин поделился впечатлениями после десятой партии матча за шахматную корону против Магнуса Карлсена. Напомним, что он проиграл эту партию черными.

«Это была интересная игра, с большим количеством интересных идей. Я не хотел проигрывать, но иногда так бывает. Карлсен играл хорошо, я ничего не смог с этим сделать», - цитирует Карякина tv2.no.

После десяти партий счет в матче вновь стал равным – 5:5.

Если после 12 партий счет будет равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.

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