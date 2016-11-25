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Поражение Карякина, победа «МЮ» и надежда на Игнашевича. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра.

1. Самая главная, но не самая приятная новость за минувшую ночь – поражение Сергея Карякина. В матче за звание чемпиона мира по шахматам россиянин проиграл черными норвежцу Магнусу Карлсену. На 75-м ходу после упорной борьбы он все же вынужден был признать поражение. Счет в матче опять равный – 5:5.

2. К другим новостям. «Манчестер Юнайтед» на сей раз обошелся без неприятных сюрпризов. Разгром «Фейеноорда» в Лиге Европы дает подопечным Жозе Моуринью серьезные шансы на выход в плей-офф. Осталось лишь обойтись без сюрпризов в последнем матче против «Зари».

3. «Рома» обыграла чешскую «Викторию» и вышла в плей-офф Лиги Европы. Герой матча – Эдин Джеко, в его активе три мяча. Последний тур станет для римлян простой формальностью – первое место они также себе обеспечили

4. Интересной оказалась лигоевропейская дуэль двух представителей большой пятерки – «Атлетика» и «Сассуоло». В итоге баски победили со счетом 3:2 и продолжат борьбу в 1/16 финала турнира.

5. В группе, где выступает «Зенит», питерцы уже давно обеспечили себе итоговое лидерство. Борьба же между остальными командами продолжается. АЗ удалось обыграть неуступчивый «Дандолк» и выйти на вторую строчку, но вся борьба еще впереди.

6. Неудачу в баскетбольной Евролиге потерпел казанский УНИКС. Российский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счетом 75:89. Пока дела для УНИКса складываются не очень – он идет последним в турнирной таблице.

7. Ушел ли из сборной России Сергей Игнашевич? У главного тренера национальной команды Станислава Черчесова есть сомнения. Он не исключает, что 37-летний защитник может вновь понадобиться команде.

8. Юрий Семин считает, что Алексею Миранчуку не стоит гнаться за большими деньгами. Речь идет о недавних новостях по поводу его возможного перехода в «Спартак». Тренер уверен, что полузащитнику лучше остаться в «Локо»

9. Игровой день в НХЛ из-за Дня Благодарения был сокращенным – всего два матча. Отметим, что «Монреаль» Радулова, Емелина и Маркова победил «Каролину» со счетом 2:1. Россияне голами и ассистами не отметились.

10. Параллельно проходил матч «Оттава» - «Бостон». Тут тоже сильнее были хозяева – 3:1.

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Блог дня: Карякину помешала белая обезьяна? Как русский гроссмейстер проиграл Карлсену


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