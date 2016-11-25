Этот день в истории. Хаби Алонсо исполнилось 35 лет
Сегодня отмечает день рождения испанский полузащитник «Баварии»
Хаби Алонсо. Ему исполнилось 35 лет.
Ранее именинник также выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль»
и мадридский «Реал». Считается мастером игры в пас, а также дальних ударов. Дважды
забивал за «Ливерпуль» ударами со своей половины поля.
Хаби Алонсо достиг значительных успехов как в клубной
карьере, так и вместе со сборной Испании. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл
Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. С «Реалом» он выигрывал
чемпионат и Кубок страны. Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе «Баварии»
дважды становился чемпионом Германии и один раз выиграл Кубок Германии.
В составе сборной Испании Алонсо выиграл чемпионат мира 2010
года. Дважды становился победителем чемпионата Европы – в 2008 и 2012 году.