Этот день в истории. Хаби Алонсо исполнилось 35 лет

Сегодня отмечает день рождения испанский полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо. Ему исполнилось 35 лет.

Ранее именинник также выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Считается мастером игры в пас, а также дальних ударов. Дважды забивал за «Ливерпуль» ударами со своей половины поля.

Хаби Алонсо достиг значительных успехов как в клубной карьере, так и вместе со сборной Испании. Вместе с «Ливерпулем» он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. С «Реалом» он выигрывал чемпионат и Кубок страны. Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе «Баварии» дважды становился чемпионом Германии и один раз выиграл Кубок Германии.

В составе сборной Испании Алонсо выиграл чемпионат мира 2010 года. Дважды становился победителем чемпионата Европы – в 2008 и 2012 году.