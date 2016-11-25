Россия занимает седьмое место в рейтинге нынешнего сезона

читайте также

Геннадий Орлов: «Зенит» превзошел «Маккаби» на классе Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы.

Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» в еврокубках Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вышел на первое место в истории клуба по голам в еврокубках.

«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателей Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.

Блестяще! Обзор таблицы коэффициентов УЕФА После двух провальных еврокубковых недель наш квартет наконец-то показал результат. Россия укрепила свои позиции в рейтинге.

Жозе Моуринью: Мхитарян сыграл очень хорошо, это важно для его уверенности Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Фейеноорда» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

Александр Бубнов: «Зенит» обыграл «Маккаби» при не очень качественной игре Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.

Александр Бубнов: «Краснодар» выглядел очень слабо, им просто повезло Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Андреас Гранквист: «Зальцбург» переиграл «Краснодар» во всех компонентах Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Люсьен Фавр: В матче с «Шальке» «Ницце» не хватило терпения и выдержки Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча против «Шальке» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

Маркус Вайнцирль: «Шальке» заслужил победу Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Ниццы» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Сергей Галицкий: У нас сегодня не получилась игра, извините Президент «Краснодара» Сергей Галицкий извинился за игру команды в матче против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

Виталий Калешин: «Зенит» играл хорошо, а «Краснодар» - плохо. Надеюсь, в воскресенье будет по-другому Защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Одил Ахмедов: Игра у «Краснодара» не получилась Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов поделился впечатлениями после матча против «Зальцбурга» в пятом туре группового турнира Лиги Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

Лига Европы. «Зенит» победил «Маккаби», «Краснодар» и «Зальцбург» сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

АЗ обыграл «Дандолк» и вышел на второе место в группе, где выступает «Зенит» Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Дандолком» и АЗ завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу клуба из Алкмара.

«Атлетик» обыграл «Сассуоло» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы между «Атлетиком» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Атлетика».

Голы Руни и Маты помогли «МЮ» обыграть «Фейеноорд» Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «МЮ».

Хет-трик Джеко помог «Роме» обыграть чешскую «Викторию» Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между римской «Ромой» и чешской «Викторией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».

Станимир Стойлов: «Астана» заслуженно победила АПОЭЛ, показав волю и характер Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.