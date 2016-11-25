Россия занимает седьмое место в рейтинге нынешнего сезона
В нынешнем еврокубковом сезоне российские клубы заработали 36 очков, что в пересчете на коэффициент составляет 7.200 балла.
Это седьмой результат нынешнего сезона. Выше России идут Испания (11.428), Германия (10.571), Англия (10.214), Франция (9.750), Италия (8.583) и Бельгия (7.500).
В топ-10 текущего сезона также входят Дания (6.750), Австрия (6.625) и Турция (6.500).
Напомним, в прошлом сезоне Россия заняла в этом локальном рейтинге четвертое место с коэффициентом 11.500.
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