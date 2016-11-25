Владимир Лукин: Критерии восстановления членства ПКР требуют большой конкретики

Паралимпийский комитет России (ПКР) изучил присланные Международным паралимпийским комитетом (МПК) «критерии восстановления членства ПКР в МПК», говорится в заявлении президента ПКР Владимира Лукина.

«Данный документ вызывает определенные эмоции, но эмоции сейчас – дело несвоевременное.

Документ, подписанный исполнительным директором МПК Хавьером Гонсалесом, его авторы называют «Technical and comprehensive» – техническим и всесторонним. Именно с этой позиции мы его и рассматриваем.

Практически каждый вопрос в данном документе требует большой конкретики, уточнений и правовой определенности. Сейчас именно этим и занимаются эксперты ПКР. Мы вместе с ними рассматриваем пункт за пунктом, стараемся понять, что означает их реализация с точки зрения наших возможностей, а также в какой мере они совместимы с российским и международным законодательством.

Как только завершится эта работа, мы свяжемся с руководством МПК и вместе определим время и точные параметры той встречи, которую МПК предлагает организовать, чтобы постараться прийти к точной и единой трактовке данного документа, поскольку без этого вряд ли можно четко определить степень его реализации, максимально снизить элементы субъективности», – приводит текст заявления официальный сайт ПКР.

Напомним, 7 августа МПК принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. 21 ноября МПК опубликовал критерии, при выполнении которых членство ПКР будет восстановлено.