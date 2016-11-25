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«Зенит» и «Ростов» набрали больше всех очков в рейтинг России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В нынешнем еврокубковом сезоне российские клубы заработали 36 очков.

Наибольший вклад в рейтинг России внесли «Зенит» и «Ростов» – по 10 очков. Третье место занимает «Краснодар» – 8,5. У ЦСКА – 7. А худший результат показал «Спартак», уже давно вылетевший из розыгрыша, – 0,5 очка.

Напомним, что «Зенит» идет без очковых потерь – в пяти матчах группового раунда Лиги Европы он одержал пять побед.

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