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ФИДЕ сократила штраф Карлсена с 10% до 5% призовых

Источник:  Chess.comКомментарии

Международная шахматная федерация удовлетворила апелляцию команды Магнуса Карлсена на штраф за досрочный уход норвежца с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Вместо положенных по регламенту 10% от призовых Карлсен выплатит только 5%.

ФИДЕ приняла во внимание два фактора. Во-первых, ранее Карлсен никогда не пропускал пресс-конференции, а во-вторых, поступок норвежца вызван лишь расстройством после поражения, а не желанием оскорбить журналистов и болельщиков.

Напомним, в ночь на пятницу Карлсен одержал первую победу в матче за шахматную корону и сравнял счет – 5:5. 11-я партия, в которой Карякин сыграет белыми, пройдет в субботу.

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