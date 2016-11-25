Родина вышла в четвертьфинал турнира в Гонолулу
Российская теннисистка Евгения Родина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонолулу (США).
Наша теннисистка во втором круге переиграла британку Кэти Суон со счетом 6:2, 6:3.
В четвертьфинале россиянка сыграет с американкой Сачией Викери.
В ноябре 27-летняя Родина уже одержала победу на турнире в Тайбэе.
Гонолулу (США)
Турнир WTA
Призовой фонд - 115 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Евгения Родина (Россия) - Кэти Суон (Великобритания) - 6:2, 6:3
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