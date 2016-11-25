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«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателей

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.

По данным InStat, соперник превзошел «Зенит» по многим показателям: по владению мячом – 53% против 47%, по передачам – 491 (точность – 86%) против 421 (81%), по ударам – 13 (3 в створ) против 4 (2), по обводкам – 45 (удачные – 53%) против 25 (72%). «Зенит» выиграл больше единоборств – 89 против 63.

Наибольшее количество передач в матче сделал Голаса – 65 (95%), а острых передач – Медуньянин – 6 (50%). Кроме того, Голаса чаще всех вступал в единоборства – 23 (61%), шел в обводку – 11 (8 удачных) и фолил – 5 нарушений (столько же у Витселя).

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)

Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат

Предупреждения:

Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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