«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателей
Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.
По данным InStat, соперник превзошел «Зенит» по многим показателям: по владению мячом – 53% против 47%, по передачам – 491 (точность – 86%) против 421 (81%), по ударам – 13 (3 в створ) против 4 (2), по обводкам – 45 (удачные – 53%) против 25 (72%). «Зенит» выиграл больше единоборств – 89 против 63.
Наибольшее количество передач в матче сделал Голаса – 65 (95%), а острых передач – Медуньянин – 6 (50%). Кроме того, Голаса чаще всех вступал в единоборства – 23 (61%), шел в обводку – 11 (8 удачных) и фолил – 5 нарушений (столько же у Витселя).
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция