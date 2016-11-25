«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателей

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.

По данным InStat, соперник превзошел «Зенит» по многим показателям: по владению мячом – 53% против 47%, по передачам – 491 (точность – 86%) против 421 (81%), по ударам – 13 (3 в створ) против 4 (2), по обводкам – 45 (удачные – 53%) против 25 (72%). «Зенит» выиграл больше единоборств – 89 против 63.

Наибольшее количество передач в матче сделал Голаса – 65 (95%), а острых передач – Медуньянин – 6 (50%). Кроме того, Голаса чаще всех вступал в единоборства – 23 (61%), шел в обводку – 11 (8 удачных) и фолил – 5 нарушений (столько же у Витселя).