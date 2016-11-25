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«Краснодар» – «Ред Булл». Смолов стал самым бьющим игроком матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с австрийским «Ред Буллом» – 1:1.

По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 52% против 48%, сделал больше передач – 518 (точность – 78%) против 423 (74%) и совершил больше удачных отборов – 27 против 22. «Ред Булл» чаще бил по воротам – 18 ударов (6 в створ) против 9 (2) и применял дриблинг – 31 обводка (удачные – 42%) против 28 (39%). Команды выиграли по 50% единоборств.

Самыми бьющими игроками матча стали Смолов и Радошевич – по 5 ударов. Федор два раза попал в створ. Наибольшее количество передач сделал Гранквист – 65 (85%), а острых передач – Ахмедов – 5 (40%). В единоборства чаще всех вступал Даббур – 30 (33%). А самым активным в дриблинге был Лацаро – 10 обводок (5 успешных).

Матч

Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)

Голы

Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов

Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур

Предупреждения:

Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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