«Краснодар» – «Ред Булл». Смолов стал самым бьющим игроком матча

Вчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с австрийским «Ред Буллом» – 1:1.

По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 52% против 48%, сделал больше передач – 518 (точность – 78%) против 423 (74%) и совершил больше удачных отборов – 27 против 22. «Ред Булл» чаще бил по воротам – 18 ударов (6 в створ) против 9 (2) и применял дриблинг – 31 обводка (удачные – 42%) против 28 (39%). Команды выиграли по 50% единоборств.

Самыми бьющими игроками матча стали Смолов и Радошевич – по 5 ударов. Федор два раза попал в створ. Наибольшее количество передач сделал Гранквист – 65 (85%), а острых передач – Ахмедов – 5 (40%). В единоборства чаще всех вступал Даббур – 30 (33%). А самым активным в дриблинге был Лацаро – 10 обводок (5 успешных).