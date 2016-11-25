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Александр Селихов: Чтобы поехать на чемпионат мира - надо много работать

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Вратарь «Амкара» Александр Селихов, подписавший контракт со «Спартаком», признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018.

 - Самое главное – чтобы сборная России как можно лучше там выступила. Хотелось бы поехать на чемпионат мира. Но для этого надо еще очень много работать.

Как бы охарактеризовал переход в «Спартак»? Новая страница карьеры. А о пермском периоде у меня самые добрые воспоминания. Благодарен всем, кто связан с «Амкаром» – тренеры, руководство, персонал и, конечно, болельщики. Пермь мне дала то, чего я давно хотел и к чему шел. Всегда буду говорить о городе и команде с теплотой, - цитирует Селихова «Спорт-Экспресс». 

22-летний футболист подписал контракт с красно-белыми сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря 2016 года. 

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