Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вышел на первое место в истории клуба по голам в еврокубках.

В четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Фейноордом» (4:0) 31-летний форвард открыл счет на 35-й минуте. Этот гол стал для Руни 39-м в составе «Манчестер Юнайтед» в еврокубковых турнирах. Таким образом, форвард сборной Англии обошел голландца Руда ван Нистелроя, который забил 38 голов.

Отметим, что Руни (248) осталось забить один гол, чтобы сравняться с рекордом Бобби Чарльтона (249) по голам за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча