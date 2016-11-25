Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
Форвард «Манчестер Юнайтед»
Уэйн Руни вышел на первое место в истории клуба по голам в еврокубках.
В четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Фейноордом» (4:0) 31-летний форвард открыл счет на 35-й минуте. Этот гол стал для Руни 39-м в составе «Манчестер Юнайтед» в еврокубковых турнирах. Таким образом, форвард сборной Англии обошел голландца Руда ван Нистелроя, который забил 38 голов.
Отметим, что Руни (248) осталось забить один гол, чтобы сравняться с рекордом Бобби Чарльтона (249) по голам за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Фейеноорд - 4:0 (1:0)
Голы
Руни 34 (1:0). Мата 69 (2:0). Джонс 75 (3:0 - автогол). Лингард 90 (4:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Блинд, Шоу, Погба, Мата (Рэшфорд, 71), Мхитарян (Лингард, 81), Валенсия, Кэррик, Ибрагимович, Руни (Депай, 81)
Фейеноорд: Джонс, Нелом, ван дер Хейден, Тапиа, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра (Гюлден, 78), Даммерс, Кюйт (Бергейс, 61), Элиа, Йоргенсен (Крамер, 73)
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция