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Владимир Максимов: Трудно рассчитывать на успех, если не реализуешь столько моментов

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Эльверумом» (26:31).

«Трудно рассчитывать на успех в матче, если не реализуешь 12-14 голевых моментов, включая пять пенальти. А сопернику везло, когда несколько раз мяч, отскакивавший от штанг, причем дважды после одного броска, в итоге влетал в наши ворота», – приводит слова Максимова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, после этого поражения «Чеховские медведи» лишились шансов на продолжение борьбы в турнире. В девятом туре 3 декабря «Чеховские медведи» примут лидера группы C – «Монпелье» (Франция).

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