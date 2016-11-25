Владимир Максимов: Трудно рассчитывать на успех, если не реализуешь столько моментов

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Эльверумом» (26:31).

«Трудно рассчитывать на успех в матче, если не реализуешь 12-14 голевых моментов, включая пять пенальти. А сопернику везло, когда несколько раз мяч, отскакивавший от штанг, причем дважды после одного броска, в итоге влетал в наши ворота», – приводит слова Максимова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, после этого поражения «Чеховские медведи» лишились шансов на продолжение борьбы в турнире. В девятом туре 3 декабря «Чеховские медведи» примут лидера группы C – «Монпелье» (Франция).