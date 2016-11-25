Геннадий Орлов: «Зенит» превзошел «Маккаби» на классе

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы.

– В первом тайме гости превзошли «Зенит» по ударам, владение мячом было 60 на 40 было в пользу «Маккаби». Они очень активно провели первый тайм и явно готовились к тому, чтобы забрать очки на выезде. Однако «Зенит» сумел отстоять свое, на классе превзошел соперника. Тот же Кержаков мастерски исполнил штрафной. Вратарь не успел среагировать. Да, сегодня не так ярок был Витцель. Усталость, видимо, сказывается, а может ребята просто поберегли силы. Дзюбу вот не выставили с самого начала, хотя он прекрасно провел предыдущий матч с «Крыльями Советов», пробежал 11 километров. Но главное, что Артем тогда забил голы, и сегодня тоже был заметен, особенно во втором тайме, - написал Орлов в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, что голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков. Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».

После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте.



