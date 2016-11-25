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Александр Касперович: В мотивации Слепцовой я лично не сомневаюсь

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер национальной команды России Александр Касперович прокомментировал вызов на первый этап Кубка мира Светлану Слепцову.

-  Чтобы говорить о форме спортсменки, надо наблюдать за ней на протяжении всего подготовительного периода. Мы же учитываем не только три последних контрольных старта - тем более вторая контрольная тренировка в Тюмени у Светланы не получилась из-за падения и сломанной винтовки. На сборах в Бейтостоле она показала хорошую скорость и достаточно точную стрельбу. Поэтому тренерским штабом было принято решение отправить Слепцову для участия в эстафете первого этапа Кубка мира, а уже дальше мы будем смотреть. Это не значит, что она будет участвовать во всех этапах кубка. Условия равны для всех - если спортсмен не будет показывать результат, то обязательно последует ротация. Но в мотивации Слепцовой я лично не сомневаюсь. Она хочет доказать себе и всем, что она сильная и может бороться за самые высокие места, - цитируют Касперовича «Известия».

Первый этап Кубка мира по биатлону-2016/17 стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.  


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