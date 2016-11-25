Дюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy
Действующие чемпионы
мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в короткой программе на
шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.
Канадцы получили от судей 72,95 балла, уступив 0,38 балла китайской паре Чэн Пэн/Ян Цзинь, которые лишь с этого сезона выступают вместе. Третий результат у еще одной пары из Китая – Сюэхань Ван/ Лэй Ван.
Добавим, что российские пары в Саппоро не выступают.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
Пары
1. Чэн Пэн/Ян Цзинь
(Китай) – 73,33
2. Меган Дюамель/Эрик
Редфорд (Канада) – 72,95
3. Сюэхань Ван/Лэй Ван
(Китай) – 65,66
Произвольная программа у пар пройдет в субботу.
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