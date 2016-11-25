Дюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy

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Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»? В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.

Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованиях Российская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Сборная России отправится на этап Гран-при в Японию в полном составе несмотря на землетрясение Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристы сборной России отправятся на этап серии Гран-при в Японию в полном составе.

Никита Кацалапов: Нам не хватило прокатов, чтобы показать свою готовность на все сто Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, оценил выступление пары на пятом этапе «Гран-при» Cup of China.

Елена Радионова: Пять прыжков во второй половине программы – это сложно физически и психологически Российская фигуристка Елена Радионова оценила свое выступление на пятом этапе «Гран-при» Cup of China, на котором она заняла первое место.

Нина Мозер: Никаких упрощений в произвольной программе у Тарасовой и Морозова не будет Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Нина Мозер заявила, что пара сохранит сложность программ к финалу «Гран-при».

Александра Степанова: После Канады много поменяли в произвольной программе Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, оценила третье место пары на пятом этапе «Гран-при» Cup of China в Пекине.

Иван Букин: Третье место – для нас своеобразная победа Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, прокомментировал выступление в Пекине на пятом этапе «Гран-при» Cup of China, где пара заняла третье место.

Сергей Воронов: Расстроен, что не попробовал второй четверной и сделал лишний тройной Бронзовый призер этапа «Гран-при» в Пекине в мужском одиночном катании россиянин Сергей Воронов заявил, что огорчен ошибкой в произвольной программе, когда он сделал лишний тройной тулуп, а также выразил сожаление, что не пошел на второй прыжок в четыре оборота.

Елизавета Туктамышева: Мы движемся вперед шаг за шагом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая третье место на этапе «Гран-при» в Пекине, заявила, что довольна своим прогрессом, который она демонстрирует по ходу сезона.

Елена Радионова: Это был лучший прокат в сезоне Победительница этапа «Гран-при» Cup of China Елена Радионова оценила свое выступление в произвольной программе.

И гордость, и грусть. Об итогах «Гран-при» в Китае Блестящая победа Радионовой, очередной срыв Ковтуна, долгожданный взлет Степановой и Букина – «Советский спорт» о событиях Кубка Китая.

Воронов стал бронзовым призером Cup of China Российский фигурист Сергей Воронов занял третье место на пятом этапе Гран-при Cup of China в Пекине.

Радионова победила на этапе Гран-при в Пекине и выступит в финале серии Россиянка Елена Радионова победила в соревнованиях одиночниц на проходящем в Пекине пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию и гарантировала себе участие в финале серии.

Российская пара Степанова/Букин стали третьими на этапе Гран-при в Пекине Российская пара Александра Степанова/Иван Букин заняли третье место на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.

Китайцы Сяоюй и Чжан лидируют после короткой программы у пар в Пекине, Кавагути и Смирнов – шестые На этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине (Китай) состоялась короткая программа у пар. Лидирует китайская пара Юй Сяоюй/Хао Чжан.

Китаец Боян лидирует после короткой программы на Cup of China, Воронов – четвертый На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию – Cup of China завершились соревнования у мужчин в короткой программе.

Радионова – вторая после короткой программы на Cup of China Российская фигуристка Елена Радионова заняла второе место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Китае.

Российская пара Степанова/Букин идут третьими после короткого танца на этапе Гран-при в Пекине Российская пара Александра Степанова/Иван Букин занимает третье место после короткого танца на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.