«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»

«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.

Кроме питерского клуба на 19-летнего аргентинского футболиста претендует «Болонья». По информации источника, шансов на подписание полузащитника у «Зенита» больше, чем у итальянцев.

В чемпионате Аргентины полузащитник принял участие в 10 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.