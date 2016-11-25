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«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»

Елена Корсунская
Источник:  TuttomercatowebКомментарии

«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.

Кроме питерского клуба на 19-летнего аргентинского футболиста претендует «Болонья». По информации источника, шансов на подписание полузащитника у «Зенита» больше, чем у итальянцев. 

В чемпионате Аргентины полузащитник принял участие в 10 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. 

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