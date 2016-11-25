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Александр Кержаков: Луческу еще перед матчем сказал, что будем играть только на победу

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Маккаби» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (2:0).

- Нужны были игроки в стенке, которые закроют обзор голкиперу. С этой точки Нобоа, кстати, вчера показал, что можно пробить и над ней, но лучше ударить сильно.

Мы видели сегодня по составу, и это нам дал понять главный тренер еще перед матчем, что будем играть только на победу. Была совсем минимальная ротация, потому что хочется выигрывать и завоевывать очки для коэффициента нашей страны, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Надеюсь, и с «Краснодаром» все будет хорошо». Луческу - о победе над «Маккаби» 

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» со счетом 2:0. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».  

Матч

Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)

Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат

Предупреждения:

Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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