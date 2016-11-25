Александр Кержаков: Луческу еще перед матчем сказал, что будем играть только на победу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Маккаби» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (2:0).

- Нужны были игроки в стенке, которые закроют обзор голкиперу. С этой точки Нобоа, кстати, вчера показал, что можно пробить и над ней, но лучше ударить сильно.

Мы видели сегодня по составу, и это нам дал понять главный тренер еще перед матчем, что будем играть только на победу. Была совсем минимальная ротация, потому что хочется выигрывать и завоевывать очки для коэффициента нашей страны, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Надеюсь, и с «Краснодаром» все будет хорошо». Луческу - о победе над «Маккаби»

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» со счетом 2:0. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».