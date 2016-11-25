Стефано Пиоли: «Интер» перестал быть командой и играл очень самоуверенно

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Хапоэля» из Беер-Шевы (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы перестали играть как команда и были очень самоуверенными, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Это недопустимо, мы не может позволить себе так играть, если хотим побеждать.

У нас был шанс сделать счет 3:0, но мы его не использовали. Мы должны упорно работать, чтобы не упускать такие возможности. Мы не можем играть такие двойственные матчи. В первом тайме мы все делали здорово, а второй получился неудачным.

С физической формой у нас все в порядке, так как мы давили в концовке. Нам нужно прибавлять в настрое. Все, что осталось в прошлом, не считается, имеет значение только настоящее. И мы не можем быть довольны тем, как работали сегодня.

Мы работаем по всем направлениям: физическое, психологическое, тактическое. Команда, которая так здорово играет в первом тайме, не может позволить себе такую неудачную игру после перерыва.

В составе «Интера» отличные футболисты, но нам нужно научиться играть под давлением. Сегодняшняя игра не была достойна «Интера».

Напомним, после первого тайма итальянцы вели в счете 2:0 благодаря голам Мауро Икарди и Марцело Брозовича, однако после перерыва «Хапоэль» забил три голы и вырвал победу.

Отметим, что «Интер» завершал игру вдесятером после удаления голкипера Самира Хандановича.

После матча в Израиле «Интер» потерял шансы на выход в плей-офф.