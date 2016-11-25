Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стефано Пиоли: «Интер» перестал быть командой и играл очень самоуверенно

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Хапоэля» из Беер-Шевы (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы перестали играть как команда и были очень самоуверенными, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Это недопустимо, мы не может позволить себе так играть, если хотим побеждать.

У нас был шанс сделать счет 3:0, но мы его не использовали. Мы должны упорно работать, чтобы не упускать такие возможности. Мы не можем играть такие двойственные матчи. В первом тайме мы все делали здорово, а второй получился неудачным.

С физической формой у нас все в порядке, так как мы давили в концовке. Нам нужно прибавлять в настрое. Все, что осталось в прошлом, не считается, имеет значение только настоящее. И мы не можем быть довольны тем, как работали сегодня.

Мы работаем по всем направлениям: физическое, психологическое, тактическое. Команда, которая так здорово играет в первом тайме, не может позволить себе такую неудачную игру после перерыва.

В составе «Интера» отличные футболисты, но нам нужно научиться играть под давлением. Сегодняшняя игра не была достойна «Интера».

Напомним, после первого тайма итальянцы вели в счете 2:0 благодаря голам Мауро Икарди и Марцело Брозовича, однако после перерыва «Хапоэль» забил три голы и вырвал победу.

Отметим, что «Интер» завершал игру вдесятером после удаления голкипера Самира Хандановича.

После матча в Израиле «Интер» потерял шансы на выход в плей-офф.

Матч

Хапоэль Б-Ш - Интер - 3:2 (0:2)

Голы

Икарди 13 (0:1). Брозович 25 (0:2). Мараньо 58 (1:2). Нвакаеме 71 (2:2 - пен.). Сахар 90 (3:2).

Состав

Хапоэль Б-Ш: Гореш, Витор, Таа (Ради, 36), Корхут, Цедек, Огу, Хобан (Гадир, 81), Бузагло, Нвакаеме, Мараньо (Сахар, 75), Биттон

Интер: Ханданович, Мурильо, Нагатомо, Д'Амброзио, Миранда, Кандрева, Банега (Карриссо, 70), Брозович, Мело (Ньюкури, 62), Икарди, Эдер (Перишич, 60)

Предупреждения:

Корхут, 19; Мараньо, 43; Биттон, 55; Нвакаеме, 64 - Ханданович, 45; Нагатомо, 87

Удаления:

нет - Ханданович, 69

Судья:

Хавьер Эстрада (Испания)

Место и дата

24 ноября 21:00, Тернер Стэдиум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брат Доннаруммы: Когда мы были детьми, смотрели сборку лучших сейвов Оливера КанаАнтонио Доннарумма, брат голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал о планах своего родственника, отметив, что в детстве вртарь сборной Италии следил за выступлениями Оливера Кана.«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» ПаскуатоНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».Бакка не сыграет с «Эмполи» из-за травмыФорвард «Милана» Карлос Бакка получил травму в воскресном дерби с «Интером» и не сможет принять участие в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».День рождения – классный праздник. Кто украсил миланское дербиДень рождения – классный праздник. Кто украсил миланское дерби«Советский спорт» рассказывает о шести героях миланского дерби, которое впервые за последние годы получилось увлекательным и богатым на голыЗума может переехать в чемпионат ИталииКак сообщает Sport Mediaset, тренерский штаб «Наполи» заинтересован в услугах защитника «Челси» Курта Зума.Массимо Моратти: Я не вернусь в «Интер»Бывший президент «Интера» Массимо Моратти опроверг информацию, что он вновь может быть назначен на этот пост.«Милан» попытается приобрести УилшераПолузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер может продолжить карьеру в чемпионате Италии.День рождения – классный праздник. Шесть героев матча «Милан» – «Интер»День рождения – классный праздник. Шесть героев матча «Милан» – «Интер»«Советский спорт» выделяет главных героев миланского дерби, которое впервые за последние годы получилось ярким и зажигательным.Сильвио Берлускони: У нас с Монтеллой разный взгляд на тактикуПрезидент «Милана» Сильвио Берлускони после матча 13-го тура серии A с «Интером» (2:2) высказался о тактике главного тренера команды Винченцо Монтеллы.Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра понедельника.Антонио Кандрева: Нам нужно поработать над игрой в защитеНападающий «Интера» Антонио Кандрева подвел итоги матча с «Миланом» в 13-м туре чемпионата Италии.Стефано Пиоли: Попросил ребят выложиться на максимум, что они и сделалиГлавный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги встречи с «Миланом» в матче 13-го тура чемпионата ИталииВинченцо Монтелла: Берлускони был расстроен, но парней все же похвалилГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничью в матче с «Интером» (2:2) в 13-м туре чемпионата Италии.Серия А. 13-й тур. «Аталанта» обыграла «Рому», «Милан» и «Интер» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Италии.«Интер» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Миланом»В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Интер» со счетом 2:1.«Милан» – «Интер». Как это былоВ воскресенье в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Интер».«Лацио» обыграл «Дженоа»Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Дженоа» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лацио».«Рома» на выезде уступила «Аталанте»Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Ромой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.Квальярелла забил сотый гол в Серии АНападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла отметился сотым голом в Серии А. Это произошло в матче 13-го тура против «Сассуоло» (3:2).Диего Милито: У «Интера» сильнее состав, но «Милан» как команда выглядит предпочтительнееБывший нападающий «Интера» Диего Милито поделился ожиданиями от миланского дерби.

Интер
Интеркалендарьстатистика
Хапоэль Б-Ш
Хапоэль Б-Шкалендарьстатистика
Стефано Пиоли
Стефано Пиоливсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение