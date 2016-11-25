Стефано Пиоли: «Интер» перестал быть командой и играл очень самоуверенно
Главный тренер «Интера»
Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Хапоэля» из Беер-Шевы (2:3) в
матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
«Мы перестали играть как команда и были очень самоуверенными, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Это недопустимо, мы не может позволить себе так играть, если хотим побеждать.
У нас был шанс сделать счет 3:0, но мы его не использовали. Мы должны упорно работать, чтобы не упускать такие возможности. Мы не можем играть такие двойственные матчи. В первом тайме мы все делали здорово, а второй получился неудачным.
С физической формой у нас все в порядке, так как мы давили в концовке. Нам нужно прибавлять в настрое. Все, что осталось в прошлом, не считается, имеет значение только настоящее. И мы не можем быть довольны тем, как работали сегодня.
Мы работаем по всем направлениям: физическое, психологическое, тактическое. Команда, которая так здорово играет в первом тайме, не может позволить себе такую неудачную игру после перерыва.
В составе «Интера» отличные футболисты, но нам нужно научиться играть под давлением. Сегодняшняя игра не была достойна «Интера».
Напомним, после первого тайма итальянцы вели в счете 2:0 благодаря голам Мауро Икарди и Марцело Брозовича, однако после перерыва «Хапоэль» забил три голы и вырвал победу.
Отметим, что «Интер» завершал игру вдесятером после удаления голкипера Самира Хандановича.
После матча в Израиле «Интер» потерял шансы на выход в плей-офф.
Матч
Хапоэль Б-Ш - Интер - 3:2 (0:2)
Голы
Икарди 13 (0:1). Брозович 25 (0:2). Мараньо 58 (1:2). Нвакаеме 71 (2:2 - пен.). Сахар 90 (3:2).
Состав
Хапоэль Б-Ш: Гореш, Витор, Таа (Ради, 36), Корхут, Цедек, Огу, Хобан (Гадир, 81), Бузагло, Нвакаеме, Мараньо (Сахар, 75), Биттон
Интер: Ханданович, Мурильо, Нагатомо, Д'Амброзио, Миранда, Кандрева, Банега (Карриссо, 70), Брозович, Мело (Ньюкури, 62), Икарди, Эдер (Перишич, 60)
Предупреждения:
Корхут, 19; Мараньо, 43; Биттон, 55; Нвакаеме, 64 - Ханданович, 45; Нагатомо, 87
Удаления:
нет - Ханданович, 69
Судья:
Хавьер Эстрада (Испания)
Место и дата
24 ноября 21:00, Тернер Стэдиум, Онлайн-трансляция