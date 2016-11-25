Кристоф Даум: Черчесов способен многое дать этой сборной России

Немецкий специалист Кристоф Даум считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов многое может дать российской команде.

- Черчесов всегда был сильным мотиватором, всегда стремится к тому, чтобы сделать из футболиста командного игрока. Мы видели на Евро, что в команде было много квалифицированных футболистов, но вместе они не выглядели сильной единой командой. Для него это будет одним из приоритетов. Это не означает, что предыдущий тренер не уделял этому внимания, но Станислав многое вынес из выступления сборной на последнем Евро. Он работал в разных странах, у него есть международный опыт. Считаю, что он способен многое дать этой сборной России, - цитирует Даума «Р-Спорт».

Черчесов сменил на посту главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. При Черчесове россияне провели товарищеские матчи с Турцией (0:0 в гостях), Ганой (1:0 дома), Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Румынией (1:0 дома).