Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристоф Даум: Черчесов способен многое дать этой сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Немецкий специалист Кристоф Даум считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов многое может дать российской команде.

- Черчесов всегда был сильным мотиватором, всегда стремится к тому, чтобы сделать из футболиста командного игрока. Мы видели на Евро, что в команде было много квалифицированных футболистов, но вместе они не выглядели сильной единой командой. Для него это будет одним из приоритетов. Это не означает, что предыдущий тренер не уделял этому внимания, но Станислав многое вынес из выступления сборной на последнем Евро. Он работал в разных странах, у него есть международный опыт. Считаю, что он способен многое дать этой сборной России, - цитирует Даума «Р-Спорт». 

Черчесов сменил на посту главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. При Черчесове россияне провели товарищеские матчи с Турцией (0:0 в гостях), Ганой (1:0 дома), Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Румынией (1:0 дома). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулио Баптиста: России лучше не попадать в группу с немцами или португальцамиДвукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулио Баптиста считает, что у российской сборной неплохие шансы успешно выступить на этом турнире в будущем году – при условии, что жребий будет к ней благосклонен.Поражение Карякина, победа «МЮ» и надежда на Игнашевича. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра.Станислав Черчесов: Сказал Игнашевичу, что может наступить момент, когда он будет нужен сборнойГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может вернуться в команду.Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшиеВице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.Сборная России на Кубке Конфедераций попала в одну корзину с Германией, Чили, ПортугалиейСегодня, 24 ноября, состоялось заседание Организационного комитета, на котором была утверждена процедура официальной жеребьевки Кубка Конфедераций, сообщает официальный сайт ФИФА.Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, заняв 55-е местоНа официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг.Олег Иванов: Жулиано, Халк и Ярошик усилили бы сборную РоссииПолузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что думает по поводу смены поколений в сборной России и натурализации.Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозныГлавный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.Андрей Аршавин: Может на меня еще обратят внимание, и тема сборной «всплывет»Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин порассуждал, сможет ли он вернуться в национальную команду.День в истории. Дмитрию Булыкину – 37 лет!20 ноября свой 37-й день рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.Сеанс российского стриптиза. Колонка Юрия ЦыбаневаСеанс российского стриптиза. Колонка Юрия ЦыбаневаГод сборной России стал небывало жестокой расплатой за тотальное наше футбольное недомыслие.Роберт Мак: Россия – одна из важнейших стран Европы, в том числе в футболеПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о сборной России по футболу.Массимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматыМассимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматыГлавный тренер «Спартака» перед матчем с «Амкаром» рассказал, какие любит настольные игры и какие у него отношения с Черчесовым.«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»Сонный Жулиано, внезапные Кафу и Неста, неторопливый Луческу, эффективный Джорджевич и другие персонажи открытой тренировки «Зенита».Мирча Луческу: Для сборных России и Румынии игра была подготовительнойГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Румынии.Борис Игнатьев: Я бы не стал зацикливаться на результатах сборной, это сейчас не главноеБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел первые итоги выступления футболистов под руководством Станислава Черчесова.Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФАПолузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что он не придает большого значения месту команды в рейтинге ФИФА.Александр Самедов: Я сбил Кокорина в матче с Катаром – кричал, чтобы он отдал пас мнеПолузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о моменте в товарищеском матче со сборной Катара. Он сказал, что помешал Александру Кокорину распорядиться выгодной возможностью.«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения Ловчева«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги года для нашей национальной команды.Александр Лукашенко: Сборные России и Белоруссии заслуживают сами знаете чегоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что игра футбольных сборных России и Белоруссии в преддверии чемпионата мира 2018 года не заслуживает положительных оценок.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кристоф Даум
Кристоф Даумвсе новости

Cпецпредложение