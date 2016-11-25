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Путин сегодня встретится с Инфантино

Источник:  Официальный сайт Президента РоссииКомментарии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.

Инфантино прибывает в Россию для участия в жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года, которая пройдет 26 ноября в Казани.

Напомним, в традиционном турнире, который проходит за год до чемпионата мира в стране-хозяйке турнира, участвуют восемь сборных: хозяин ЧМ, чемпион мира, чемпион Европы, победители Кубка Азии, Кубка африканских наций, Кубка наций ОФК, Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ.

На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия, Германия, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и Мексика. Представитель Африки определится по итогам Кубка африканский наций, который пройдет в феврале 2017 года.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге,  Москве, Казани и Сочи.

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