Юрий Семин: В «Локомотиве» никогда не вмешивались в работу тренера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что возвращение в клуб - очередной вызов для него как для тренера.

– Безусловно! Это огромная ответственность. И прежде всего перед болельщиками, которые поддерживали меня даже в самые трудные времена. Причем везде, где бы я ни работал. На финал Кубка Азербайджана, в котором моя «Габала» встречалась с «Нефтчи», прилетело в Баку больше тысячи поклонников «Локо». Очень хочу, чтобы они снова задышали полной грудью, вновь испытали чувство гордости за свой клуб. А для этого нужен результат.

– Недавно в одной из телепрограмм вы сказали, что в ходе переговоров о возвращении в «Локомотив» попросили только одного – «не вмешиваться в свою профессию». А что, разве такое уже случалось?

– В «Локо» такого никогда не было. Здесь все зависит от тренера и того, как он себя поведет с самого начала. О своих отношениях с президентом клуба я всегда договаривался «на берегу». К примеру, с Григорием Суркисом, пригласившим меня в Киев, руководителем высочайшего уровня, расставили все точки над i при первой же встрече. Поэтому потом в работе между нами никогда не возникало никаких недомолвок, - цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Семин вернулся в «Локомотив» в качестве тренера в четвертый раз. Вместе с железнодорожниками он выигрывал дважды чемпионат России и Суперкубок, четыре раза Кубок страны и один раз Кубок Содружества. После 14 туров в текущем сезоне «Локомотив» занимает 11-е место, в активе команды 16 очков.