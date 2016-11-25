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Иньеста может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжает восстанавливаться после травмы связок и имеет шансы сыграть с «Реалом» в 14-м туре примеры. Иньеста уже свободно бегает и бьет по мячу.

Напомним, полузащитник получил травму 21 октября в матче с «Валенсией» (3:2). По первоначальным прогнозам Иньеста мог пропустить от шести до восьми недель, но уже сейчас понятно, что восстановление идет с опережением графика, и «Барселона» может рассчитывать на своего капитана в Эль-Классико.

Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 3 декабря на «Камп Ноу». Начало – 18:15 (мск).

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