Александр Васильев: «Спартак» мучается, а не играет в хоккей

Форвард «Спартака» Александр Васильев после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Медвешчака» (0:1) высказался о проблемах красно-белых.

«В том, что не забили и проиграли, виноваты только мы сами, не на кого списывать отсутствие голов. У нас огромная проблема с реализацией, не знаю, что с нами не так. Стоит, пожалуй, признать, что это наш реальный уровень. Надо забивать, а мы не можем этого сделать, соответственно, не можем победить. Ничего у нас не получается: мы мучаемся, а не играем в хоккей», – приводит «Р-Спорт» слова Васильева.

Напомним, поражение от «Медвешчака» стало пятым подряд для «Спартака». В следующем матче в субботу команда сыграет дома со «Слованом».