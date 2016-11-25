Александр Васильев: «Спартак» мучается, а не играет в хоккей
Форвард «Спартака»
Александр Васильев после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Медвешчака» (0:1)
высказался о проблемах красно-белых.
«В том, что не забили и проиграли, виноваты только мы сами, не на кого списывать отсутствие голов. У нас огромная проблема с реализацией, не знаю, что с нами не так. Стоит, пожалуй, признать, что это наш реальный уровень. Надо забивать, а мы не можем этого сделать, соответственно, не можем победить. Ничего у нас не получается: мы мучаемся, а не играем в хоккей», – приводит «Р-Спорт» слова Васильева.
Напомним, поражение от «Медвешчака» стало пятым подряд для «Спартака». В следующем матче в субботу команда сыграет дома со «Слованом».
Матч
Спартак - Медвешчак - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Глумак (Болдюк, Катич), 32:10 (0:1).
Место и дата
24 ноября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция