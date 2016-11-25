Карякин признался, что просмотрел шанс свести 10-ю партию с Карлсеном к быстрой ничьей

Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался на пресс-конференции после проигранной 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с его обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном, что просмотрел возможность объявить «вечный» шах на 20-м ходу партии. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Карякин признал свое поражение в 10-й партии матча с Карлсеном на 75-м ходу. На 20-м ходу на доске возникла ситуация, в которой российский шахматист, игравший черными, получил возможность в результате тактического удара объявить «вечный» шах и свести партию вничью.

«Я допустил ошибку – сделал ход, который мог привести к «вечному» шаху», – сказал Карлсен на пресс-конференции на совместном разборе партии, на что Карякин признался, что не видел этой возможности. Сергей добавил, что ключевым моментом партии стал 56-й ход, которым он допустил серьезную ошибку, поставив ладью на поле h7.

11-я партия матча состоится в субботу, Карякин будет играть белыми фигурами. Счет в матче равный – 5:5.