Эйден Макгиди: Мне нравилось играть в России

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди рассказал, что был счастлив играть в России.

- Мне нравилось выступать за «Спартак», тут все было по-другому. Футбольный режим отличался от того, что был в «Селтике». Меня подписал Карпин, один из лучших российских футболистов. Мы тренировались с утра, взвешивались, ходили к врачу, днем тренировались еще раз. У каждого игрока на тренировочной базе была своя комната, где можно отдыхать или спать между тренировками.

Москва - огромный город, ничем не хуже Лондона или Парижа. Там потрясающие рестораны, хорошая ночная жизнь и магазины. Напрягали только пробки. Все равно мне нравилась жизнь в России, - написал Макгиди в своей колонке Lancashire Evening Post.

30-летний ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы.