Анна Богалий: Ноль на рубеже – лучшая смазка по трассе

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказалась о шансах российских биатлонистов на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«В первой 15-километровой гонке все может быть, вплоть до подиума. Почему нет? Женский биатлон более непредсказуемый, и организм женский более непредсказуемый, но, думаю, в гонке преследования гораздо больше шансов проявить себя, чем, например, в спринте. Тут можно зацепиться за кого-то из спортсменов, потерпеть, если есть характер и силы. Ну, и сконцентрироваться на стрельбе.

В прошлых сезонах мы именно на стрельбище проигрывали по времени. Будет очень хорошо, если удалось за лето сократить это отставание: подготовка к первому выстрелу, уход с рубежа, сам темп стрельбы. При этом, конечно, не должно теряться качество. В таком случае, лучше стрелять чуть медленнее, но на ноль. Ноль на рубеже – лучшая смазка по трассе», – приводит слова Богалий официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, этап в Эстерсунде пройдет с 25 ноября по 4 декабря. В воскресенье этап стартует супермикстом и смешанной эстафетой.