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Светлана Ишмуратова: Бойцовский дух поможет нашим девушкам показать хороший результат в сезоне

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила шансы женской сборной России в сезоне-2016/17.

- Настрой на каждый сезон положительный - мы знаем, что может наша команда, знаем прошлые успехи, - сказала Ишмуратова ТАСС. - Мальчишки, конечно, в последние годы выглядят намного лучше, но мы знаем, что такое российская женщина, и я все равно верю, что наши девчонки воспрянут, что у них появится бойцовский дух, появится лидер, который потянет за собой всех остальных - все это поможет нашим девчонкам показать отличный результат в этом сезоне. Если девочки будут выходить на старт с желанием выиграть и стать чемпионом, то первое место не за горами, но только при условии, что будет достойная физическая подготовка. Именно физическая подготовка очень хромала в прошлом сезоне, поэтому и не было результатов. Стрелковая подготовка более менее радовала, допускали один промах и очень редко три, но именно физическая, скоростная подготовка желала оставлять лучшего. 

Напомним, этап в Эстерсунде пройдет с 25 ноября по 4 декабря. В воскресенье этап стартует супермикстом и смешанной эстафетой.

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