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Погорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – вторая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: Reuters

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая занимает первое место на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро после короткой программы.

Погорилая получила от судей 71,56 балла, что на 1,6 балла больше чем у другой российской фигуристки – Марии Сотсковой. На третьем месте – Сатоко Мияхара из Японии.

Напомним, Погорилая стала победительницей этапа «Гран-при» в Москве, а Сотскова стала второй в Париже.

Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
NHK Trophy
Женщины

1. Анна Погорилая (Россия) – 71,56
2. Мария Сотскова (Россия) – 69,96
3. Сатоко Мияхара (Япония) – 64,20

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу.

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