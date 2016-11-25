Погорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – вторая

читайте также

Дюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy, Пэн и Цзинь – первые Действующие чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в короткой программе на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.

Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»? В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.

Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованиях Российская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Рафаэл Арутюнян: Некоторые тренеры цепляются к спортсмену, как к ракете Знаменитый специалист – о телах фигуристов, которые надо беречь, о разговоре с Эшли Вагнер и скандальной истории с уходом Нэйтана Чена.

Мария Сотскова: По хоккеистам ни капельки не скучаю Вице-чемпионка Trophee de France – о внезапном волнении в Париже, счастье от работы в группе Елены Буяновой и высоких отношениях с Японией.

«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту» Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже – в нашем обзоре.

Медведева выиграла этап Гран-при в Париже Российская фигуристка Евгения Медведева победила в одиночном катании на этапе Гран-при в Париже. Таким образом, россиянка досрочно обеспечила себе участие в финале серии.

Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при» Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина – все о событиях первого дня турнира.

Медведева выиграла короткую программу на Гран-при в Париже Россиянка Евгения Медведева первенствовала в короткой программе на этапе Гран-при в Париже.

Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой? В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.

Анна Погорилая: Однажды каталась и думала о котиках Чемпионка «Гран-при» в Москве – о слезах Маруси, о дружбе кота с собакой и о бурных эмоциях, которых не должно быть слишком много.

Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с Медведевой Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.

Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт» Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».

Анна Погорилая: Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, поэтому старалась быть сдержанной и собранной Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что она заняла итоговое первое место.

Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняя На этап Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.

Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при» Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».

Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третья На этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.

Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова? В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.

Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при» Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.