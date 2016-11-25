Руни, Коноплянка и Срна вошли в команду недели Лиги Европы
Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
В состав команды недели вошли:
нападающие - Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Ариц Адурис («Атлетик Бильбао»), Эдин Джеко («Рома»),
полузащитники - Евгений Коноплянка («Шальке»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Костас Фортунис («Олимпиакос»), Донни ван де Бек («Аякс»),
защитники - Коста Намоинесу («Спарта»), Мартин Шкртел (Фенербахче»), Дарио Срна (Шахтер»)
вратарь - Стефан Рюффье («Сент-Этьен»).
В Команду недели #ЛигаЕвропы в частности вошли защитник @FCShakhtar Дарио Срна, Евгений Коноплянка и рекордсмен "МЮ" Уэйн Руни 💪🔥 pic.twitter.com/IHDmDjc4GY— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 ноября 2016 г.
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