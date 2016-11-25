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Джимми Ховард: Я все еще выкатываюсь из ворот, но уже не так часто, как раньше

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Детройта» Джимми Ховард рассказал об изменениях в своей игре в нынешнем сезоне.

«Я сказал себе, что если хочу играть не только в «Детройте», но и в Национальной хоккейной лиге вообще, то мне нужно измениться. Я хотел играть, играть каждый матч, и тогда я посмотрел в зеркало и сказал: «Игра идет вперед, скорости растут, мне надо меняться, лучше выбирать позицию, чтобы у меня был шанс парировать первый бросок, затем второй и если нужно третий». А для этого не нужно играть так агрессивно.

Я все еще выкатываюсь из ворот, но уже далеко не так часто, как раньше. Я уже не столь агрессивен. Я могу перемещаться с одного места на другое в площади ворот и при этом всегда готов отразить бросок», – сказал Ховард.

В нынешнем сезоне 32-летний американец одержал пять побед в 11 матчах, отразив 94,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,76.

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