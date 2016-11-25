Кокорин включен в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

За звание лучшего футболиста с россиянином поспорят Эдин Джеко («Рома»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Коста Намоинесу («Спарта»), Лассе Шоне («Аякс»), Евгений Коноплянка («Шальке 04»), Костас Фортунис («Олимпиакос») и Ариц Адурис («Атлетик»).

Напомним, что в матче 5-го тура группового раунда лиги Европы Кокорин забил гол в ворота «Маккаби». «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. Еще один мяч на счету Александра Кержакова.

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